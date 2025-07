Dodici ore di ritardo su volo EasyJet da Brindisi a Malpensa l'odissea dei passeggeri | Guasto tecnico

I passeggeri del volo EasyJet sono stati costretti a un'estenuante attesa, che si è prolungata per circa 12 ore. Ora vorrebbero un rimborso per il disservizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

EasyJet celebra un doppio compleanno a Napoli: 25 anni dal primo volo e 10 anni di base - EasyJet celebra nel 2025 due traguardi significativi nello scalo partenopeo: 25 anni dal primo volo operato tra Napoli e Londra Stansted il 19 aprile 2000 e 10 anni dall'apertura della sua base operativa presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, inaugurata nel 2015 con 3 aeroplani.

Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo - Attimi di apprensione questa mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa per i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo easyJet U23775.

Fumo in cabina, paura a bordo di un volo easyJet: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa, cosa è successo - Il velivolo è stato costretto a invertire la rotta pochi minuti dopo il decollo: mistero sulle cause

Dodici ore di ritardo su volo EasyJet da Brindisi a Malpensa, l’odissea dei passeggeri: “Guasto tecnico” - I passeggeri del volo EasyJet sono stati costretti a un'estenuante attesa, che si è prolungata per circa 12 ore ... Lo riporta fanpage.it

easyJet, caos sul volo: ventisei passeggeri espulsi dalla polizia per ... - Un portavoce di easyJet ha confermato l'episodio, riportato da The Sun, spiegando che il gruppo di passeggeri è stato espulso per comportamento disturbante. Da leggo.it