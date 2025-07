A Milano e in Lombardia le borse di studio saranno più corpose

Saranno più pesanti (ed è un bene) le borse di studio in Lombardia. È stata approvata la delibera regionale che determina i criteri e le linee di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2025-2026.Due le novità . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: studio - lombardia - borse - saranno

Tirocini retribuiti in Regione Lombardia: come candidarsi alle borse di studio - Palazzo Lombardia apre le sue porte a giovani laureati, per un anno di tirocinio retribuito. Obiettivo, toccare con mano il funzionamento degli uffici della giunta e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro nel settore pubblico.

BANDO BORSE DI STUDIO (anno scolastico 2024/2025) promosso da Avis Comunale di Bellano Odv. Avis Bellano 10 BORSE DI STUDIO saranno assegnate agli studenti e alle studentesse meritevoli nell'anno scolastico 2024/2025 d Vai su Facebook

Se sei un neolaureato Regione Lombardia assegna 5 borse di studio relative all’area giuridica/amministrativa, di durata annuale e non rinnovabile, per lo svolgimento di un tirocinio pratico. Domande entro il 10/07. Per info http://reglomb.it/RzzO50WjMfj Vai su X

A Milano e in Lombardia le borse di studio saranno più corpose; Dote Scuola, materiale didattico e borse di studio statali: aperte le domande sul portale di Regione Lombardia; Dote scuola Lombardia e borse di studio statali, dall’8 aprile al via le domande.

In Lombardia borse per Its e fondi ai percorsi per stranieri - Per la prima volta Regione Lombardia approva una misura strutturale di borse di studio per le Its Academy e nel contempo, stanzia fondi per attivare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superio ... Scrive ansa.it

Sostegno ai giovani ricercatori: "I talenti vanno incentivati". Borse di studio per i dottorati - Rinnovata la convenzione siglata dall’ Università di Pavia, dalla Fondazione Monte di Lombardia e da Intesa Sanpaolo volta a potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per giovani ricercatori in ambit ... Riporta msn.com