Arriva la terza ondata di caldo africano | ecco la data in cui cambia tutto

La frescura dei giorni scorsi è ormai un ricordo: l'azione dell'anticiclone africano fa già sentire la sua influenza specialmente sulle regioni centro-meridionali mentre il Nord fa ancora i conti con correnti più fresche in grado di innescare alcuni temporali soprattutto tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio. Attenzione, però, perché è in vista una nuova ondata di caldo direttamente dal cuore del Sahara. Cosa accadrà . "Nel fine settimana appare probabile l'arrivo di un promontorio nord africano che si espanderà verso il Mediterraneo centrale dando il via alla terza ondata di calore dell'estate 2025": lo spiegano gli esperti di 3Bmeteo che ne spiegano le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva la terza ondata di caldo africano: ecco la data in cui cambia tutto

