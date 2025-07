Juve Primavera è ufficiale! Enzo Keutgen rinnova con i bianconeri | il comunicato e tutti i dettagli del prolungamento

Juve Primavera, Enzo Keutgen rinnova con Madama! Il prolungamento del contratto è diventato ufficiale: tutti i dettagli!. La Juve Primavera consolida la propria ossatura attraverso il prolungamento di contratto di Enzo Keutgen. Il centrocampista belga prolunga la propria esperienza in bianconero fino al 30 giugno del 2028. L’ufficialità è stata espressa attraverso il seguente comunicato. COMUNICATO – « Enzo Keutgen prolunga il suo legame con la Juventus: è ufficiale infatti il rinnovo di contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028 del giocatore belga. Nato ad aprile 2007, Keutgen è arrivato a Torino nell’estate del 2023 cominciando la sua avventura nel Settore Giovanile della Juventus dalla formazione Under 17; sono 18 le presenze collezionate invece nella stagione 20242025 con l’Under 20 fra campionato Primavera 1 e Youth League con 3 assist messi a referto per le realizzazioni dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

