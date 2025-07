Bolzano è la città più cara d' Italia | Rimini e Venezia sul podio Pisa la più virtuosa Tra le Regioni vince il Trentino

Quali sono le città più care d'Italia? L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bolzano è la città più cara d'Italia: Rimini e Venezia sul podio, Pisa la più virtuosa. Tra le Regioni "vince" il Trentino

