Juve scatenata tre colpi in attesa di tre cessioni

Il punto di Calciomercato.it sulle mosse dei torinesi, acquisti ma anche addii: cosa sta succedendo alla Continassa Sono giorni di movimenti intensi sul mercato e come sempre Calciomercato.it vi tiene aggiornati minuti per minuto su tutti i movimenti più importanti. Attenzione che va a focalizzarsi, come è naturale che sia, su obiettivi e operazioni dei club più in vista, come la Juventus, che ancora una volta, tra entrate e uscite, cambierà volto in maniera sostanziale rispetto alla sua ultima versione. – Calciomercato.it (screen shot Youtube) Con la nostra direttrice Eleonora Trotta e con Riccardo Meloni, abbiamo fatto il punto sui principali temi del mercato bianconero, in un nuovo approfondimento su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve scatenata, tre colpi in attesa di tre cessioni

In questa notizia si parla di: juve - scatenata - colpi - attesa

Inter scatenata sul mercato: pensa a un ex Juve per rinforzare la difesa! Marotta si è mosso per effettuare un sondaggio. Vorrebbe regalarlo a Inzaghi prima del Mondiale per Club! - di Redazione JuventusNews24 Inter scatenata sul mercato: vorrebbe quell’ex difensore della Juve per rinforzare la difesa prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Juve scatenata sul mercato, poker di colpi per Tudor: occhio allo scambio - La Juve corre sul mercato: dopo aver confermato Tudor in panchina, la dirigenza vuole rinforzare la rosa con quattro grandi colpi.

Juve scatenata, dopo David è caccia a Osimhen. Ma se Kolo dovesse rimanere... - Chiuso l’accordo per il canadese che arriverà domani a Torino per le visite mediche. L'attaccante del Napoli piace sempre e gradirebbe il trasferimento.

Juventus, un mercato mai visto: i soldi di Elkann, i 9 colpi di Giuntoli, Motta fa la rivoluzione. Ma ci sono tre ombre; Francisco Conceicao alla Juventus, è ufficiale: il comunicato, la formula e le cifre dell'operazione; Calciomercato, Juve scatenata: Nico Gonzalez e Conceicao! Abraham, c'è il West Ham. Rivivi la diretta.

Juve scatenata, tre colpi in attesa di tre cessioni - Entrambi vengono da una stagione deludente e si cerca per loro una sistemazione, cercando di ricavare una cifra congrua dalle due ... calciomercato.it scrive

Juventus, Bremer torna a... volare: il VIDEO che scatena i tifosi - Così Gleison Bremer, condividendo sul suo profilo Instagram un video che lo immortala mentre si allena "nel volo". Da ilbianconero.com