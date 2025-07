Ilary Blasi e Bastian Muller | nozze in vista?

. Un anello sul Lago di Como scatena i rumors sul matrimonio. Se il loro legame fosse un romanzo, sarebbe scritto a metĂ tra casualitĂ e intenzione, tra un incontro fortuito e la scelta consapevole di chi non teme di rischiare di nuovo. Per Ilary Blasi e Bastian Muller potrebbe essere arrivato davvero il momento di convolare a nozze. L’episodio che ha scatenato le chiacchiere di corridoio è una fotografia sul Lago di Como: un anello al dito, un gesto che sembrava piĂą una promessa che un gioco, una scena che ha subito acceso i riflettori e fatto parlare di nozze imminenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - bastian - muller

Berlusconi taglia senza pietĂ : La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta - La veritĂ dietro la rivoluzione Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi: licenziamenti, nuovi volti e la sua strategia spietata per rialzare gli ascolti.

Ilary Blasi in The Couple: ascolti bassi e montepremi milionario complicano il format - Il percorso de Ilary Blasi nel nuovo format televisivo The Couple ha incontrato rapide difficoltà , giacché, dopo le prime tre puntate, il programma ha mostrato performance di ascolto ben al di sotto delle aspettative.

Ilary Blasi spiazza dopo la chiusura di The Couple: il forte gesto - Ilary Blasi  ha detto addio anche all’esperienza di The Couple, dopo aver lasciato programmi di punta come Le Iene, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Vacanze tra Costa Azzurra e Provenza per Ilary Blasi e il suo Bastian Muller. "Non ho paura di risposarmi", ha detto Ilary. ChissĂ se presto ci saranno novitĂ ... #divaedonnasettimanale #divaedonna #divaedonnamagazine #ilaryblasi #bastianmuller Vai su Facebook

Ilary Blasi avvinghiata a Bastian Muller sotto il sole di Saint Tropez #11luglio https://tgcom24.mediaset.it/people/ilary-blasi-avvinghiata-bastian-muller-saint-tropez_100945101-202502k.shtml… Vai su X

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller è più real (e vicino) che mai?; Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Saint Tropez: le foto social; Ilary Blasi, prove di luna di miele con Bastian Muller.

Ilary Blasi e il matrimonio con Bastian Muller: “non ho paura di sposarmi, ma devo ancora divorziare, sono ancora sposata!” - Girano voci di un possibile matrimonio con il compagno Bastian Muller, ma la conduttrice rivela: "sono ancora sposata! Da superguidatv.it

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller è più real (e vicino) che mai? - La stoccata pubblica di Pier Silvio Berlusconi che ha bocciato il suo programma senza troppe remore e complimenti e poi la notizia dell’ affido condiviso dei Rolex con l'ex marito che ha sfornato meme ... Lo riporta elle.com