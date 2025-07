Tutti i numeri nel dettaglio dell’operazione Lucca: costo, stipendio e peso a bilancio per i campioni d’Italia. Manca ancora l’ufficialità , ma Lorenzo Lucca può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. In attesa dei comunicati da parte delle due società , l’ormai ex centravanti dell’Udinese è pronto ad aggregarsi al gruppo azzurro in partenza domani per il consueto ritiro di Dimaro. In Trentino avrà modo di tastare con mano l’affetto e l’entusiasmo dei tifosi napoletani, sempre più in visibilio per una campagna acquisti che procede in pompa magna e ha contribuito a innalzare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lucca, che impatto! Ecco quanto vale il nuovo attaccante del Napoli