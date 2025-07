Controlli in 10 locali e negozi di San Salvario | superfici abusive e zero scontrini multe per oltre 14mila euro

Multe per oltre 14mila euro e una serie di controlli straordinari: è solo l'inizio di una più ampia attività che impegnerà , con cadenza regolare, le forze dell'ordine nei quartieri più critici della città di Torino. Controlli a tappeto in San Salvario: sanzoni per oltre 14mila euro È stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - oltre - 14mila - euro

Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro - La polizia ha coordinato, nello scorso fine settimana, un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani, il cui nome non è stato reso noto dalle forze dell'ordine.

Napoli San Giovanni a Teduccio: raffica di controlli alla circolazione, oltre 81mila euro di sanzioni in tre giorni - Controlli straordinari a San Giovanni a Teduccio: oltre 81mila euro di sanzioni e 33 veicoli sequestrati.

Sicurezza, oltre mille controlli nelle aziende - I numeri descrivono il fenomeno. Per la sicurezza sul lavoro sono state 3.775 le ispezioni effettuate nel 2024 nelle tre province in cui è suddivisa la Asl Toscana Sud est.

Controlli straordinari a #torredelgreco. I Carabinieri hanno sequestrato quasi 3 kg di hashish nascosti in un’area condominiale, oltre 300 kg di pesce conservato in condizioni igieniche precarie e due cani maltrattati detenuti illegalmente. L’operazione, condott Vai su Facebook

Prodotti scaduti e lattine sequestrate, controlli in pizzeria, bar e minimarket: multe per 14mila euro; Veleso, cantiere irregolare: sospesi i lavori e sanzioni per oltre 14mila euro; Controlli sul lavoro, blitz dei Carabinieri del NIL: sospesa un’attività , sanzioni per oltre 14mila euro.

Controlli in 10 locali e negozi di San Salvario: superfici abusive e zero scontrini, multe per oltre 14mila euro - Multe per oltre 14mila euro e una serie di controlli straordinari: è solo l'inizio di una più ampia attività che impegnerà, con cadenza regolare, le forze dell'ordine nei quartieri più critici della ... torinotoday.it scrive

Controlli nel Palermitano: 14 denunciati e multe per oltre 30mila euro - Finesettimana di controlli nel Palermitano, con i carabinieri delle stazioni di Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Cerda e Caltavuturo che hanno svolto verifiche sia per eventuali infrazioni stradali c ... Lo riporta meridionews.it