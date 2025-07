Roger Waters al cinema il film concerto This Is Not a Drill – Live From Prague the Movie

This Is Not a Drill – Live From Prague the Movie è il film concerto e l’album live di Roger Waters, i biglietti e il pre order. Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Roger Waters torna con un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere. Questa non è un’esercitazione, è il maestoso show della piĂą grande leggenda del rock! Dal 23 al 30 luglio è al cinema This Is Not a Drill – Live From Prague the Movie, il film concerto del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd. In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Roger Waters, al cinema il film concerto This Is Not a Drill – Live From Prague the Movie

In questa notizia si parla di: roger - waters - this - drill

Roger Waters torna al cinema con This Is Not a Drill: Live from Prague - Dopo il successo internazionale della versione restaurata di Live at Pompeii MCMLXXII, docufilm dedicato allo storico concerto tra gli scavi di Pompei, l’ex Pink Floyd Roger Waters tornerà a luglio nelle sale con This Is Not a Drill: Live from Prague.

Roger Waters: dal 23 al 30 luglio al cinema “This is not a drill – Live from Prague the movie” - LONDRA – Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Roger Waters torna con un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere.

Roger Waters, annunciata l’uscita di “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”. Dal 23 al 30 luglio al cinema Vai su Facebook

Roger Waters - This Is Not A Drill (Live From Prague 2023) al cinema: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per assistere su grande schermo la sera del 23 luglio al film evento a Roma, Milano, Torino, Palermo e Bari. #StayRock @nexostudiosit https://virgi Vai su X

This is not a drill di Roger Waters, dal 23 luglio al cinema; THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE | Roger Waters torna al cinema per un evento speciale. Scarica il nostro coupon sconto!; ROGER WATERS torna al cinema e nei negozi di dischi con “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE - THE MOVIE”.

ROGER WATERS torna al cinema e nei negozi di dischi con “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE” - ROGER WATERS torna al cinema e nei negozi di dischi con “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE - Scrive politicamentecorretto.com

Roger Waters: un altro video estratto da "This is not a drill" - Ecco la performance di "Is this the life we really want? Segnala rockol.it