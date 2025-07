Choc in spiaggia trovato senza vita a pochi metri dalla riva | Avvisata la famiglia

È stato un risveglio drammatico, quello di questa mattina, sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva. Intorno alle 5:40, un passante ha segnalato la presenza di un corpo in acqua, a pochi metri dalla riva, nei pressi del bagno 95, all’altezza della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. L’immediato intervento dei soccorsi ha purtroppo confermato la tragedia: l’uomo era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera – nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” – con una pattuglia a terra e un battello veloce, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto. Dopo il recupero della salma, è stata effettuata un’ispezione cadaverica preliminare, che non ha rilevato segni di violenza né traumi sospetti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

