Nikki Bella | Vi spiego lo strano finale del mio incontro

La WWE Hall of Famer è tornata a combattere in un match singolo per la prima volta dopo quasi 7 anni, affrontando Chelsea Green lo scorso lunedì. Il finale dell’incontro è stato un po’ complicato, poiché Nikki ha cercato di sollevare la sua avversaria con la schiena rivolta verso l’alto. Poi ha cambiato idea e ha eseguito un tipo diverso di slam per ottenere la vittoria tramite schienamento contro l’ex campionessa degli Stati Uniti. La veterana del wrestling ha spiegato le sue azioni durante il recap di Raw. Nikki Bella ha rivelato di aver completamente dimenticato cosa doveva fare e ha sollevato Chelsea come faceva una volta ricorrendo alla sua vecchia finisher, la Rack Attack: “La cosa assurda è che tutti continuavano a dirmi nel backstage ‘sarà come andare in bicicletta’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nikki Bella: “Vi spiego lo strano finale del mio incontro”

