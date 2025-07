Le chiedono del trionfo di Sinner a Wimbledon Pellegrini risponde stizzita | Questa domanda la fate a tutti gli sportivi che vedete?

Nelle ultime ore è andata in scena l’ennesima puntata della saga Jannik Sinner – Federica Pellegrini. Stavolta, a differenza del passato, la “Divina” si è sottratta dal ribadire il suo punto di vista sul “caso clostebol”, dicendosi contenta per il trionfo dell’altoatesino al torneo di Wimbledon. Lo ha fatto però senza nascondere un po’ di fastidio per l’ennesima domanda ‘maliziosa’ riguardante il numero uno al mondo. L’episodio si è registrato a margine della presentazione delle medaglie per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Pellegrini risponde stizzita ai giornalisti: «Questa domanda su Sinner la fate a tutti?». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

