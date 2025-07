Richard Ríos la trattativa entra nel vivo | Roma ferma il Benfica rilancia

La telenovela Richard Ríos si arricchisce di nuovi capitoli. E mentre la Roma osserva, forte dell’intesa raggiunta con il giocatore, il Benfica intensifica le manovre per inserirsi di prepotenza nella corsa al centrocampista del Palmeiras. Una corsa che, al netto delle dichiarazioni e delle smentite, è ormai apertissima. Dopo giorni in cui da Lisbona filtravano voci di disinteresse, ora la direzione sembra cambiata: secondo quanto riportato da fonti portoghesi come Record e O Jogo, le Aquile avrebbero riallacciato i contatti con l’entourage del colombiano, con l’obiettivo di ottenere un accordo personale e poi bussare al Palmeiras con una proposta concreta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Ríos, la trattativa entra nel vivo: Roma ferma, il Benfica rilancia

In questa notizia si parla di: richard - ríos - roma - benfica

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Richard Rios del Palmeiras ha il taglio di capelli che tutti i ragazzini chiedono al proprio parrucchiere - Forse Richard Rios non sarà il nome più caldo del Mondiale per Club ( che si sta rivelando una delle competizioni con più coolness ) ma, potrebbe diventarlo se, come si dice negli ambienti di calciomercato, la Fiorentina di Pioli si facesse sotto.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

Richard Ríos, svolta di mercato: il Benfica si defila, la Roma torna in pole #ASRoma Vai su X

Benfica e Nottingham Forest alzano la posta ? per Richard Ríos. Dopo una prima offerta rifiutata, la Roma dovrebbe avvicinarsi alla richiesta del Palmeiras di 30 milioni di euro? Vai su Facebook

Il Benfica supera la Roma per Richard Rios: offerta da 25 milioni al Palmeiras; Roma, si allontana Rios? Offerta del Benfica, pronte le alternative; Il Benfica si inserisce per Rios: accordo con il giocatore.