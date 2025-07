Caldo e piogge record il 2024 dell' Emilia-Romagna fa segnare un primato climatico

Temperature record, piogge abbondanti, ondate di calore e alluvioni. Il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con un’anomalia di +1,6 °C rispetto alla media storica e un incremento delle notti tropicali e delle giornate con forte disagio bioclimatico, con 19 giorni in pianura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo, ponte del 25 aprile con piogge sparse. Dal primo maggio arriva il caldo - Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi

Meteo, il ponte del Primo maggio prosegue all'insegna del caldo e del bel tempo. Poi arrivano le piogge - Ponte del 1 maggio che prosegue all’insegna del tempo asciutto e molto mite sull'Italia. L’anticiclone di matrice africana porta condizioni meteo stabili e temperature al di sopra delle medie del periodo di diversi gradi.

Meteo, in arrivo piogge e temporali prima del caldo. Dove sono attese le precipitazioni? - L'Italia si prepara ad accogliere l'anticiclone africano, che porterà sole e caldo. Ma prima di questa svolta quasi estiva, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese ( LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24 ).

