Overtourism ecco le aree italiane più a rischio Rimini Venezia e Bolzano sul podio

Svelato l’Indice di sovraffollamento turistico 2025 di Demoskopica, che misura l’impatto dei flussi vacanzieri nei diversi territori del Belpaese. Dieci le province con livello di “assedio” molto alto. Le oasi? Nell’entroterra “minore” del Centro-sud. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Overtourism, ecco le aree italiane piĂą a rischio. Rimini, Venezia e Bolzano sul podio

L’Italia contro l’overtourism in estate: ecco le restrizioni da giugno a ottobre 2025 - Con l’arrivo dell’estate, l’Italia si prepara ad affrontare uno dei problemi più urgenti del turismo contemporaneo: l’overtourism.

Vacanze, in fuga da overtourism? Ecco le mete meno affollate per l’estate secondo Evaneos - (Adnkronos) – Grazie ai dati raccolti attraverso l'indice dell'overtourism sviluppato con Roland Berger, Evaneos, piattaforma leader nel turismo responsabile, ha analizzato 77 destinazioni internazionali presenti all’interno della ricerca.

“Sono furibondi, non sopportano più avere i turisti tra i piedi”. La rabbia dei giapponesi contro l’overtourism: ecco cosa sta accadendo - L’ overtourism in Giappone sembra diventato un problema. In un lungo articolo pubblicato dal Post, a firma Elena D’Onofrio, viene rilevato quello che, prima o poi, doveva accadere: i giapponesi non sopportano avere tra i piedi i turisti provenienti da ogni angolo del mondo.

