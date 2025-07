Chiusura Tangenziale Est di Roma | le deviazioni fino al 24 luglio 2025

A partire da oggi, mercoledì 16 luglio 2025, e fino a giovedì 24 luglio, il tratto sopraelevato della Tangenziale Est di Roma, compreso tra largo Passamonti e viale Castrense, sarà chiuso al traffico 24 ore su 24 in direzione San Giovanni. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad Anas l’intervento di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con i fondi del Giubileo 2025. A comunicarlo è stata la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha reso note anche le modifiche alla viabilità . Le deviazioni previste. Il traffico proveniente dalla Tangenziale Est sarà deviato su via dello Scalo di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

