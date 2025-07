Trump | Missili Patriot già spediti da Berlino a Kiev

Una conferma e tre smentite. Il presidente americano Donald Trump davanti ai giornalisti annuncia che i missili Patriot destinati all'Ucraina sono già stati spediti dalla Germania a Kiev. Allo stesso tempo nega quanto riportato dalla stampa in questi giorni, in primo luogo di aver sollecitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo per spingere Vladimir Putin al tavolo delle trattative, e in secondo luogo spiega che non è previsto alcun invio di missili a lunga gittata. Infine, d una domanda della stampa Trump risponde di non essere dalla parte di nessuno dei due contendenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Missili Patriot già spediti da Berlino a Kiev"

In questa notizia si parla di: trump - missili - patriot - spediti

Trump: «Putin-Zelensky, pace forse impossibile». E sposta i missili Usa in Ucraina (da Israele) - Lo aveva detto il suo vice, JD Vance: la guerra in Ucraina non finirà presto. Lo ha ripetuto, con una retorica più vibrante, Donald Trump, in una intervista alla Nbc: «Forse la.

Ucraina, pioggia di missili su Kiev. Salgono a 12 le vittime. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” - Un'altra notte di terrore per la popolazione ucraina. Questa volta è stata colpita la capitale Kiev. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici.

Ucraina, pioggia di missili su Kiev uccide 9 persone. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” - Un'altra notte di terrore per la popolazione ucraina. Questa volta è stata colpita la capitale Kiev. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici.

Trump: missili Patriot a Ucraina già spediti da Germania. Cremlino: Usa chieda a Kiev di negoziare https://ilsole24ore.com/art/trump-missili-patriot-ucraina-gia-spediti-germania-rapporto-osce-tortura-sistematica-civili-e-prigionieri-guerra-ucraini-AHLJQKkB?ut Vai su X

Le notizie dalla redazione del Tg1 tradotte in LIS a cura di #R#RaiPubblicaUtilità . Meloni: "Scongiurare guerra commerciale"; Trump: "Patriot già spediti a Kyiv". Sui dazi apre alla UE. Per l'edizione completa e per gli altri notiziari in LIS della giornata, consulta Vai su Facebook

Ucraina, Trump: missili Patriot già spediti dalla Germania; Trump: missili Patriot a Ucraina già spediti da Germania. Cremlino: Usa chieda a Kiev di negoziare; Trump: i missili Patriot all'Ucraina già spediti dalla Germania. Droni russi nella notte contro Kiev e altre città , 3 feriti.

Trump: «I Patriot destinati all’Ucraina sono già stati spediti dalla Germania» - Il presidente Donald Trump ha confermato che i missili Patriot destinati all’Ucraina sono già stati spediti dalla Germania. msn.com scrive

Trump: 'I missili Patriot all'Ucraina sono già stati spediti da Germania' - Lo afferma il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Come scrive ansa.it