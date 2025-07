Nuovi compensi SIAE per copia privata ASMI | Incompetenza e arroganza

Dura presa di posizione dei produttori di supporti e sistemi multimediali rispetto ai nuovi compensi per copia privata che il Ministero della Cultura ha messo in consultazione: "Vivissimo disappunto: Le tariffe devono essere diminuite, non aumentate". 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza"

