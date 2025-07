Intimidazioni e violenze a Laterza contro moglie e avvocato marito tenta d' impedire la separazione | arrestato

A Laterza un uomo è stato arrestato per maltrattamenti: minacciava la moglie e il suo avvocato per impedirle la separazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Intimidazioni e violenze a Laterza contro moglie e avvocato, marito tenta d'impedire la separazione: arrestato

In questa notizia si parla di: laterza - moglie - avvocato - separazione

A Laterza, in provincia di Taranto, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte la moglie e il suo avvocato per impedirle di separarsi. La donna ha chiesto aiuto in stato di agitazione. L’uomo è ora ai domiciliari. Vai su X

Laterza (TA), minaccia la moglie per fermare la separazione: arrestato; Non voleva la separazione, minacce e maltrattamenti contro la moglie: un arresto; Foggia: Notizie ed Eventi a Foggia.

Intimidazioni e violenze a Laterza contro moglie e avvocato, marito tenta d'impedire la separazione: arrestato - A Laterza un uomo è stato arrestato per maltrattamenti: minacciava la moglie e il suo avvocato per impedirle la separazione. Riporta virgilio.it

Laterza (TA), minaccia la moglie per fermare la separazione: arrestato - A Laterza, in provincia di Taranto, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte la moglie e il suo avvocato per impedirle di separarsi. Segnala trmtv.it