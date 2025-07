Doppio incendio di sterpaglie mobilitati i vigili del fuoco

Due incendi di sterpaglie sono scoppiati oggi, mercoledì 16 luglio, in Valdarno. Uno si è verificato lungo il tracciato dell'A1, tra le uscite di Valdarno e Incisa, in direzione nord. L'altro in zona Mocarini, nel comune di Montevarchi. In entrambi i casi sono stati attivati i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sterpaglie - vigili - fuoco - doppio

Incendio in un campo di sterpaglie, in fiamme un ettaro di terreno: l'intervento dei vigili del fuoco - FABRIANO - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato un campo di sterpaglie nella frazione Collamato.

Corciano. Incendio di sterpaglie minaccia abitazioni e bosco: intervento dei Vigili del Fuoco - Un incendio di sterpaglie divampato intorno alle 12.50 in via Perella ha mobilitato un importante dispiegamento di forze da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Perugia.

Sterpaglie in fiamme ovunque: tredici interventi dei vigili del fuoco nella mattinata - LECCE – Tredici interventi tra le 8 di questa mattina e mezzogiorno. Tante le operazioni dei vigili del fuoco nel Salento, da nord a sud, per incendi che hanno colpito, fortunatamente, soltanto sterpaglie.

Scene apocalittiche da via Pasquale Salibra a #Siracusa, il nostro sostegno ai Vigili del Fuoco che in queste ore stanno affrontando difficoltà incredibili #incendi Vai su Facebook

SAVOGNA D'ISONZO/GORIZIA - Il vento ha reso più insidiosi i roghi divampati al confine con la Slovenia e all’ingresso di Gorizia. Decisivo il rapido intervento per evitare danni maggiori. https://ilgoriziano.it/articolo/incendi-sterpaglie-a-savogna-Isonzo-e-gorizi Vai su X

Doppio incendio di sterpaglie, mobilitati i vigili del fuoco; Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli; Staffolo / Incendio di sterpaglie: doppio intervento dei Vigili del Fuoco.

Doppio incendio nel senese: in fiamme bosco e sterpaglie tra Torrita e Radicondoli - Vigili del fuoco al lavoro in due diverse zone della provincia. Come scrive msn.com

Fiamme e fumo in città: doppio incendio, vigili del fuoco in azione - Il rogo sarebbe divampato da un gazebo nel cortile di una palazzina in via Fabio Massimo. Riporta msn.com