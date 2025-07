Alashankou, noto anche come Passo di Alataw, un porto terrestre primario nella Regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha gestito piu’ di 4.000 viaggi di treni merci Cina-Europa (Asia Centrale) quest’anno, secondo quanto dichiarato dalla China Railway Urumqi Group Co., Ltd. In particolare, le ferrovie dello Xinjiang hanno ampliato la capacita’ dei porti di confine per potenziare il servizio ferroviario merci Cina-Europa nel 2025. Questo sostiene lo sviluppo dello Xinjiang come importante hub logistico eurasiatico e porta d’accesso all’Occidente. Dopo l’entrata in funzione del progetto di doppio binario Jinghe-Alashankou lo scorso anno, il settore ferroviario dello Xinjiang ha aggiunto una nuova linea container attraverso la stazione di Alashankou e ha potenziato due linee esistenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

