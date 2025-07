Vieira | Carboni ha qualità chi viene qua fa bene! Inter? Mai sentita

Vieira ha parlato del futuro di Valentin Carboni, che passerà dall’Inter al Genoa in prestito. Poi le parole del tecnico francese sulle presunte voci di un suo approdo in nerazzurro dopo l’addio di Inzaghi. VOCI SULL’INTER -L’allenatore del Genoa Patrick Vieira, dal ritiro di Moena, ha parlato in questo modo delle presunte avances del club nerazzurro, subito dopo l’addio di Simone Inzaghi: « Non ho mai sentito nessuno ». L’ARRIVO DI VALENTIN CARBONI – Il Genoa e l’Inter hanno chiuso l’operazione per il trasferimento dell’argentino in prestito al Grifone. Vieira ne ha parlato in questo modo: « Abbiamo una società che ha tanto da mettere a disposizione ai giocatori, oltre che un posto bello in cui vivere. 🔗 Leggi su Inter-news.it

