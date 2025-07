Neonata rapita a Cosenza Rosa Vespa lascia il carcere di Castrovillari | ai domiciliari dopo 6 mesi

Dopo sei mesi ha lasciato il carcere di Castrovillari Rosa Vespa, la cinquantunenne che il 21 gennaio rapì una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. La donna è ora ai domiciliari, anche se anche se in una casa diversa dal contesto coniugale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neonata rapita a Cosenza, a che punto sono le indagini su Rosa Vespa: è in corso la perizia psichiatrica - Rosa Vespa, la donna di 52 anni arrestata il 21 gennaio dopo aver rapito una neonata da una clinica di Cosenza, è stata sottoposta a una perizia psichiatrica decisa dalla Procura.

Rapisce neonata in una clinica a Cosenza, chiesto giudizio immediato per Rosa Vespa: “Era capace di intendere e volere” - È stato chiesto il rito immediato per Rosa Vespa, la donna che nel gennaio 2025 rapì a Cosenza una neonata introducendosi nella clinica Sacro Cuore.

Neonata rapita a Cosenza, chiesto giudizio il immediato per Rosa Vespa - (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos la procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna accusata di aver rapito, lo scorso 21 gennaio, dalla clinica 'Sacro Cuore' la piccola Sofia appena nata.

