AAA | El Grande Americano debutterà a Città del Messico

L’enigmatico lottatore mascherato conosciuto come El Grande Americano sta per salire ufficialmente sul ring della Lucha Libre AAA — e ora sappiamo anche chi sarà il suo primo avversario. In un aggiornamento notturno su Twitter, la AAA ha annunciato che El Grande affronterà nientemeno che Octagón Jr. durante le registrazioni di Alianzas AAA TV a Città del Messico. “Octagón Jr. sarà incaricato di dare il benvenuto al GRANDE AMERICANO a CITTÀ DEL MESSICO,” ha scritto la AAA, confermando l’incontro per il 25 luglio presso il Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Si tratterà del primo match ufficiale di El Grande Americano sotto l’etichetta AAA, mentre continua la collaborazione promozionale tra la WWE e la compagnia messicana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

