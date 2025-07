Mps scarica Nagel | Non mi ha risposto troveremo un altro ceo per Mediobanca

Il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, ha lanciato un chiaro segnale ad Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, nel pieno dell’ offerta pubblica di scambio avviata dall’istituto senese e attiva fino all’8 settembre. Intervistato da Bloomberg Tv a Londra, Lovaglio ha affermato: «Sta mostrando di non essere interessato al progetto. L’ho chiamato e non mi ha risposto al telefono; credo che dovremo guardare a un nuovo ad e sarĂ una persona brillante a livello internazionale, che farĂ tutto il suo meglio per motivare tutto lo staff e attrarre i talenti». Alberto Nagel, ceo di Mediobanca (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, scarica Nagel: «Non mi ha risposto, troveremo un altro ceo per Mediobanca»

In questa notizia si parla di: nagel - risposto - mediobanca - scarica

Mps-Mediobanca, Lovaglio: siamo totalmente convinti di superare il 66%. Cercheremo un nuovo ceo internazionale per la merchant; Mediobanca, Nagel, la controffensiva: «Convincerò gli azionisti, gruppo da 200 miliardi»; Mps-Mediobanca, a Londra il ceo Alberto Nagel boccia l’ops: i soci scelgono per convenienza non per politica.

Mps, Lovaglio saluta Nagel: "Troveremo nuovo ad per Mediobanca, lo chiamo ma non risponde" - Il banchiere senese parla a Bloomberg Tv a Londra: “Ho cercato Nagel al telefono, non mi ha risposto e non sembra interessato al nostro progetto” ... Lo riporta repubblica.it

Mediobanca, parte l’ops di Montepaschi. Il duro attacco di Nagel sul ruolo del governo e sui nuovi soci di Siena - L’ad di Piazzetta Cuccia: «Questa situazione, in cui il governo ha molteplici ruoli - Riporta msn.com