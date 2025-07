Il nuovo attacco della Juve studiato da Comolli in poche settimane | due passaggi per completare il puzzle

La Juventus sta lavorando per consegnare a Tudor in attacco di livello. Dopo gli acquisti di David e quello ormai certo di Conceicao mancano ancora due tasselli per completare il puzzle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attacco - completare - puzzle - juve

Juve, dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco: conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen - Juve, dopo Jonathan David serve ancora un tassello per completare l’attacco della prossima stagione: conferma Kolo Muani o Osimhen Preso Jonathan David, la Juve accelera per completare il reparto offensivo.

La Pistoiese di Andreucci. Quanta scelta in difesa. Centrocampo di qualità . Attacco da completare - Sono trascorse appena due settimane dal via ufficiale del calciomercato estivo e la Pistoiese ha per larga parte completato l’organico per la stagione 2025/2026.

Obiettivo #Scudetto: è il momento di costruire una #Juventus pronta per tornare a vincere! La domanda è per voi, bianconeri: con quali acquisti saremmo da titolo? Scrivete qui sotto i nomi o i ruoli che servono per completare il puzzle! LEGGI TUTTE L Vai su Facebook

Il nuovo attacco della Juve studiato da Comolli in poche settimane: due passaggi per completare il puzzle; Juve-Berardi, c'è l'offerta al Sassuolo: tutti i dettagli; Juve, non solo Depay: tutti i nomi e gli intrecci per dare una punta ad Allegri.

Il nuovo attacco della Juve studiato da Comolli in poche settimane: due passaggi per completare il puzzle - Dopo gli acquisti di David e quello ormai certo di Conceicao mancano ancora due tasselli per completare il puzzle. Si legge su fanpage.it

Juve, dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco: conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen - Juve, dopo Jonathan David serve ancora un tassello per completare l’attacco della prossima stagione: conferma Kolo Muani o Osimhen Preso Jonathan David, la Juve accelera per completare il reparto offe ... Secondo calcionews24.com