Una città a misura di giovani con spazi studio all’interno dei musei civici e la costituzione della fondazione delle comunità energetiche. Palazzo Vecchio guarda al futuro con nuove proposte e progetti tutti elencati nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio, all’iniziativa “La città plurale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Un anno di mandato per la sindaca Funaro. “Firenze sarà più verde e a misura di giovani”; Chiara Gisinti e Andrea Granata: un anno da Giovani Delegati all’ONU tra advocacy, pace e multilateralismo; Chiamati a guardare in Alto: Festival della Speranza e mandato ai giovani in partenza per il Giubileo... e non solo.

Un anno di mandato della sindaca Funaro - Tra gli obiettivi per il futuro, musei come spazi studio per i giovani, si parte con il Novecento e il Forte Belvedere ... Lo riporta nove.firenze.it

Firenze, un anno di mandato per Funaro: 'Lavoriamo per una Firenze giusta, autentica, plurale' - â€œÈ stato un anno in cui abbiamo messo in piedi tante azioni: un esempio concreto, la soddisfazione di aver messo tante risorse per le ristrutturazioni delle case popolari, 20 milioni di euro, uno sfor ... Si legge su 055firenze.it