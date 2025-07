Weah Marsiglia l’esterno d’attacco bianconero è un passo dall’addio a Madama | la trattativa con il club francese ha raggiunto quella fase! Ultimissime

Weah Marsiglia, lo statunitense pronto a dire addio alla Vecchia Signora dopo due anni! La trattativa con il Marsiglia è avanzata. Tim Weah, attaccante statunitense della Juventus, sta per intraprendere una nuova avventura in Francia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’ Olympique Marsiglia ha avviato trattative ormai avanzate con i bianconeri per il trasferimento del giocatore. L’accordo con Weah è già stato raggiunto, poiché il calciatore ha espresso la sua volontà di trasferirsi all’OM. Attualmente, si sta discutendo la formula del trasferimento: l’intenzione è quella di un prestito che preveda l’ obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, l’esterno d’attacco bianconero è un passo dall’addio a Madama: la trattativa con il club francese ha raggiunto quella fase! Ultimissime

In questa notizia si parla di: marsiglia - weah - addio - trattativa

Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, i francesi piombano sull’esterno della Juve! Cosa può succedere dopo la fumata nera col Nottingham Forest degli scorsi giorni.

Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio! Contatti intensificati con il giocatore della Juve: svelata la richiesta economica dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio: tutti i dettagli sulla trattativa in corso per l’esterno bianconero.

Juventus, Weah al Marsiglia: due pedine di scambio per Tudor - La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita ed in tal senso attenzione al profilo di Weah.

Timothy #Weah si avvicina all’addio alla #Juventus. Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, l’esterno statunitense avrebbe aperto al trasferimento al #Marsiglia. Trattativa in arrivo con l’OM: i bianconeri lo valutano circa 15 milioni di euro. [Footmercato] Vai su X

Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula L'esterno pronto a dire addio ai bianconeri: si avvicina il ritorno il Ligue 1 per lo statunitense Il mercato Juve in fibrillazione, in entrata ed in uscita. Se i bianconeri stanno provando a scio Vai su Facebook

Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula; Weah verso l'addio alla Juventus: primi contatti con il Marsiglia per il ritorno il Ligue 1, le cifre e l'opzione Manchester United; Dalla Francia: Juventus, Weah ha aperto al Marsiglia.

Weah Marsiglia senza sosta: procede spedita la trattativa con i francesi, cosa serve per la fumata bianca e a quanto si può chiudere. Novità - Weah Marsiglia senza sosta: procede spedita la trattativa con i francesi, cosa serve per la fumata bianca e a quanto si può chiudere. Scrive juventusnews24.com

Weah Marsiglia: manca questo dettaglio prima del ritorno in Ligue 1 dell’americano. Trattativa avviata ma c’è da risolvere questo ‘nodo’ - Trattativa in corso ma c’è questo nodo da risolvere Il futuro di Timothy Weah sembra essere sempre più in ... Come scrive juventusnews24.com