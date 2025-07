Dovrebbe essere uno degli strumenti chiave della trasformazione digitale della sanità e, invece, il fascicolo sanitario elettronico rischia di diventare il volano di nuove forme di diseguaglianza: la sua implementazione procede infatti a velocità differenti nelle diverse aree del Paese creando una vera "frattura digitale", con soltanto quattro tipologie di documenti sanitari disponibili in tutte le Regioni e appena il 42% dei cittadini che ha espresso il consenso alla consultazione dei propri dati. È quanto emerge da un'analisi della Fondazione Gimbe presentata in occasione del 9° Forum Mediterraneo in Sanità in corso a Bari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gimbe, con fascicolo sanitario frattura digitale tra Regioni