Grosseto quattro in carcere per il furto da 150mila euro in gioielleria

GROSSETO – Scoperti i presunti responsabili di un furto perpetrato lo scorso 15 giugno in una gioielleria di Grosseto con il bottino ingente di 150mila euro. Cinque soggetti, tre donne e due uomini distraendo il personale dell’esercizio commerciale con la scusa dell’acquisto di un braccialetto, sono riusciti ad aprire una vetrina del negozio impossessandosi poi dei gioielli ivi contenuti.  Personale della Squadra Mobile della Questura di Grosseto, ricevuta la notizia del furto, ha intrapresto un’attivitĂ di investigazione che portava all’ individuazione del veicolo, presumibilmente utilizzato dai rei, ovvero una vettura marca Peugeot modello 508 con targa francese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

