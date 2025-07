MasterChef UK nella bufera cacciati John Torode e Gregg Wallace

Uno dei format televisivi più famosi nel Regno Unito, MasterChef, finisce nella bufera complici le pesanti accuse di razzismo e bullismo rivolte a due protagonisti dello show, John Torode e Gregg Wallace, costringendo la BBC a cacciarli dallo show. John Torode accusato di razzismo. L’emittente pubblica, in accordo con la società privata di produzione di MasterChef UK, ha annunciato – come riporta Ansa – che non sarà rinnovato il contratto di John Torode, lo chef australiano-britannico tra i volti di punta del programma e presente fin dalla primissima edizione del 2005. L’accusa nei suoi confronti è di razzismo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - MasterChef UK nella bufera, cacciati John Torode e Gregg Wallace

