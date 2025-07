Piogge in arrivo allerta meteo anche nel casertano

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido domani, giovedì 17 luglio, dalle 11 fino alle 21. Queste le zone interessate: 2 (Alto Volturno e Matese), 3. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: piogge - allerta - meteo - arrivo

Allerta meteo, temporali e piogge in arrivo: il Comune chiude parchi, spiagge e Pontile Nord - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "Giallo" per piogge e temporali, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 23 aprile 2025: piogge sparse e zone a rischio - Nuvole, foschia e piogge sparse: allerta meteo di colore gialla colpisce soprattutto le zone a ridosso degli Appennini.

Maltempo, temporali e piogge intense per tutta la settimana: ancora allerta arancione su Milano - Prosegue l'ondata di maltempo su Milano. Dopo la pioggia che ha colpito la città questa notte, sul capoluogo lombardo sono previste ancora piogge.

In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro domenica 13 luglio Allerta ARANCIONE su settori della Toscana Allerta GIALLA meteo-idro in sette regioni Leggi l’avviso meteo del 12 luglio bit.ly/12lug25avv Vai su Facebook

Arriva la pioggia, allerta meteo gialla prevista per lunedì su tutte le Marche Vai su X

Piogge e temporali in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione civile; Maltempo: poca pioggia, ma arriva il vento di libeccio; Maltempo, coppia salvata da piena fiume in Piemonte. Frana su strada per Cortina.

Piogge e temporali in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "giallo" per piogge e temporali valido giovedì ... Lo riporta napolitoday.it

TEMPORALI IN ARRIVO SULLA TOSCANA: SCATTA L'ALLERTA METEO - Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando la Toscana e porterà con sé piogge e temporali anche di forte intensità. oksiena.it scrive