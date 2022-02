Quarta dose del vaccino ai fragili, Figliuolo: “Al via dal 1° marzo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) FIRENZE – Quarta dose di vaccino ai fragili, si comincia l’1 marzo. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Per ciò che riguarda la Quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee – ha affermato – Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie di persone più fragili “e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo: quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. “Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022) FIRENZE –diai, si comincia l’1. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Per ciò che riguarda ladianti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee – ha affermato – Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie di persone più“e la mia indicazione è quella che partiremo il primo: quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. “Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, ...

