Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Vediamo l’diFox del 21. Ebbene cari amici di NonSoloRiciclo, siamo all’inizio di una nuova settimana e la curiosità di conoscere le previsioni astrologiche è sempre forte. Come al solito, non vi deludiamo: trovate tutto ciò che vi interessa riguardo all’amore, la fortuna e il lavoro nell’segno per segno che vi diamo di seguito. Buona lettura e buon Lunedì a tutti!Fox 21, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: rimproverate il partner un po’ troppo spesso e per motivi banali. Siate più calmi e tolleranti Fortuna: i limiti esistono per essere superati Lavoro: rischiate di ingarbugliare una situazione Toro Amore: i sentimenti del partner li sentite forti e presenti e ...

ARIETE Lascia che le notizie entrino nella tua vita e lascia da parte ciò che non ha senso nella tua vita professionale.