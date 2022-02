Obbligo vaccinale over 50, il GPDP approva lo schema di decreto sulle sanzioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono decise le sanzioni per gli over 50 non vaccinati che si presentano sui luoghi di lavoro. Il Garante per la privacy dà il suo assenso Quello della protezione dei dati personali, da quando è stato attuato il passaporto vaccinale come discriminante per la maggior parte delle attività, è un tema controverso. Il Garante per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono decise leper gli50 non vaccinati che si presentano sui luoghi di lavoro. Il Garante per la privacy dà il suo assenso Quello della protezione dei dati personali, da quando è stato attuato il passaportocome discriminante per la maggior parte delle attività, è un tema contrso. Il Garante per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : @Fax19126 @Gigi_1234567890 @CitriniEmma @acaitaliasati @agiusti2 @ItaloSign @RenzoCianchetti No nel programma m5s c… - borghi_claudio : Cari colleghi del PD. Se è Gentiloni stesso che dice che l'obbligo vaccinale non serve e se i vostri modelli tedesc… - GuidoDeMartini : CONTINUO a votare CONTRO ogni atto che riguardi GP, SGP e OBBLIGO VACCINALE. La settimana prossima arriverà in aula… - GiuliaPPG : RT @AxiaFel: Ma nn è che obbligo vaccinale e SGP agli over 50 che lavorano è un modo per mandare in pensione anticipatamente quelli al limi… - cindykia25644 : RT @mikigiobontempo: @dottorbarbieri @Stefyndq ...Non hanno ancora capito che molti Italiani (intelligenti !) ormai se ne fregano altamente… -