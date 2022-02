Napoli, carabinieri sequestrano 11 edicole votive della camorra (Di lunedì 21 febbraio 2022) commenta Undici edicole votive ritenute riconducibili a persone legate al cartello camorristico conosciuto come 'l'Alleanza di Secondigliano' sono state sequestrate dai carabinieri e dalla polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 febbraio 2022) commenta Undiciritenute riconducibili a persone legate al cartello camorristico conosciuto come 'l'Alleanza di Secondigliano' sono state sequestrate daie dalla polizia ...

