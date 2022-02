(Di lunedì 21 febbraio 2022) In mattinata, ilha comunicato l’inizio di una nuova partnership con, azienda di assicurazione online leader in Europa.sarà il primo back-of-shirt partner nella storia delrossonero.: Leao vicino al rinnovo, ingaggio triplicato per il portoghese: quanto guadagnerà ilrossonero? La notizia era nell’aria già da qualche settimana e questa mattina è arrivata l’ufficialità. La società rossonera ha comunicato tramite i propri canali, l’inizio della partnership con, agenzia di assicurazione online svizzera. Di seguito il comunicato del: “ACè lieto di annunciare una nuova partnership con, attraverso la quale il ...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan incontro in sede con l'agente Giuseppe Riso, sul tavolo il possibile rinnovo di Marco #Nasti, giovane atta… - ParliamoDiNews : Milan, wefox primo retro sponsor di maglia: accordo da oltre 6 milioni di euro | Serie A | - sowmyasofia : Milan: accordo trovato con Wefox, l’annuncio del club - MelanieFancy1 : RT @cmdotcom: #Milan, #wefox primo retro sponsor di maglia: accordo da oltre 6 milioni di euro - IlBuonFabio : @emme_emme9 Anche se il Milan si fosse liberato dall’esclusiva con Emirates 10M sono una miseria. Considerando anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan accordo

La firma dell'è arrivata la scorsa settimana alla presenza del CEO e del team della società. Inoltre, ' attraverso la partnership con AC, wefox sbarca ufficialmente anche in Italia, ...Partnership trae Wefox Si tratta di una giovane società insurtech, cioè di assicurazioni digitali, nata nel 2015 e in grado di raccogliere 650 milioni di euro lo scorso anno: " L'impronta ...Il Milan ha ufficializzato oggi la partnership con la nota azienda, che diventerà il primo back sponsor sulle maglie rossonere. Continua la strategia del Milan per quanto riguarda la ricerca di nuovi.Arrivano i primi dettagli dell'accordo commerciale tra il Milan e Wefox, ufficializzato proprio questa mattina come nuovo partner.