Maledetta prova del 9, il Milan si scopre ancora fragile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Calo mentale? Problema di gioventù? Difficile rispondere a questa domanda e dare una spiegazione assolutamente corretta alle mancanze del Milan nella notte dell’Arechi ma il dato che emerge dal deludente pareggio di Salerno è evidente: i rossoneri hanno fallito l’ennesima prova di maturità. Sassuolo, Udinese, Spezia e Salernitana hanno in comune la mancanza di mentalità da grande squadra palesata dalla banda di Pioli. Alti e bassi In tre di queste sfide i rossoneri sono passati in vantaggio ma non sono mai riusciti a mantenere il risultato, arrivando addirittura a perdere in due di queste occasioni. Un ruolino di marcia davvero strano quello del Milan in questo campionato: il Diavolo è praticamente infallibile nei big match (con la sola eccezione di Milan-Napoli 0-1) mentre paga qualcosa contro le squadre ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Calo mentale? Problema di gioventù? Difficile rispondere a questa domanda e dare una spiegazione assolutamente corretta alle mancanze delnella notte dell’Arechi ma il dato che emerge dal deludente pareggio di Salerno è evidente: i rossoneri hanno fallito l’ennesimadi maturità. Sassuolo, Udinese, Spezia e Salernitana hanno in comune la mancanza di mentalità da grande squadra palesata dalla banda di Pioli. Alti e bassi In tre di queste sfide i rossoneri sono passati in vantaggio ma non sono mai riusciti a mantenere il risultato, arrivando addirittura a perdere in due di queste occasioni. Un ruolino di marcia davvero strano quello delin questo campionato: il Diavolo è praticamente infallibile nei big match (con la sola eccezione di-Napoli 0-1) mentre paga qualcosa contro le squadre ...

Advertising

Roby15087997 : @ticinonews Ecco la maledetta provocazione che prova come ultimo arazzo l’uccisione di civili. Questo a mio modo di… - GPalombelli : ?????? Jean Jaurès: “L’umanità è maledetta se per dare prova di coraggio si condanna eternamente a uccidere. Il corag… - V_per_Valentina : ' L'umanità è maledetta se per dare prova di coraggio si condanna eternamente a uccidere. Il coraggio oggi non è fa… - dontgointhewood : “L’umanità è maledetta se per dare prova di coraggio si condanna eternamente a uccidere. Il coraggio oggi non è far… - Lisa_Di_Giacomo : E basta dai Non ne posso più di sentire 45 minuti di tempo per ogni maledetta prova di #MasterChefIt Ma dare un'ora… -