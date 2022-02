L’educazione al consenso nelle scuole in Australia è quello che serve anche a noi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo l’ISTAT in Italia il 31,5% delle donne dai 16 a 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale. Sempre secondo l’ISTAT, persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita (Io lo Chiedo – Amnesty International Italia e REDU). I dati ci confermano quello che già sappiamo, quello che non possiamo dimenticare quando l’ennesimo fatto di cronaca sconvolge la nostra quotidianità, stravolge per sempre la vita delle vittime di violenza sessuale. Ed è vero che ne parliamo tanto, ma forse non abbastanza. Ed è vero che ogni giorno combattiamo contro gli stereotipi di genere, contro le differenze e e i pregiudizi, combattiamo per la nostra libertà eppure non siamo al sicuro. Eppure dovrebbe essere semplice, anche se non lo è. ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo l’ISTAT in Italia il 31,5% delle donne dai 16 a 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale. Sempre secondo l’ISTAT, persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita (Io lo Chiedo – Amnesty International Italia e REDU). I dati ci confermanoche già sappiamo,che non possiamo dimenticare quando l’ennesimo fatto di cronaca sconvolge la nostra quotidianità, stravolge per sempre la vita delle vittime di violenza sessuale. Ed è vero che ne parliamo tanto, ma forse non abbastanza. Ed è vero che ogni giorno combattiamo contro gli stereotipi di genere, contro le differenze e e i pregiudizi, combattiamo per la nostra libertà eppure non siamo al sicuro. Eppure dovrebbe essere semplice,se non lo è. ...

