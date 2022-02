La linea più “democratica” di Armani ha aperto a Milano il suo più grande store d'Europa (Di lunedì 21 febbraio 2022) È l'Armani più democratico che ci sia. Nato nel 1991 con un'immagine piuttosto significativa: dado e bullone, ovvero l’ABC di ogni costruzione, ha fatto di un principio tanto semplice quanto funzionale, il suo successo che ancora oggi è alla guida di AX Armani Exchange, la linea d’abbigliamento «facile», dai prezzi accessibili, che Giorgio Armani ha pensato per le nuove generazioni, ispirato dalla realtà della strada, prima che diventasse uno dei tanti trend. E che per la prima volta apre in Europa, a Milano, il suo più grande store, per la precisione in Corso Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza San Babila. E già la dice lunga. «Ogni progetto che riguarda Milano, per me, ha un significato speciale. Il mio mondo non ha confini, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) È l'più democratico che ci sia. Nato nel 1991 con un'immagine piuttosto significativa: dado e bullone, ovvero l’ABC di ogni costruzione, ha fatto di un principio tanto semplice quanto funzionale, il suo successo che ancora oggi è alla guida di AXExchange, lad’abbigliamento «facile», dai prezzi accessibili, che Giorgioha pensato per le nuove generazioni, ispirato dalla realtà della strada, prima che diventasse uno dei tanti trend. E che per la prima volta apre in, a, il suo più, per la precisione in Corso Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza San Babila. E già la dice lunga. «Ogni progetto che riguarda, per me, ha un significato speciale. Il mio mondo non ha confini, ...

