Isolamento per i positivi, stop anche in Italia come in Gran Bretagna? Le ipotesi degli esperti (e cosa aspettarsi dopo l'estate) (Di lunedì 21 febbraio 2022) La decisione della Gran Bretagna di eliminare l'obbligo di Isolamento per i positivi al covid potrebbe essere presa anche in Italia. Ma solo quando la curva epidemica sarà bassa, e comunque non prima ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) La decisione delladi eliminare l'obbligo diper ial covid potrebbe essere presain. Ma solo quando la curva epidemica sarà bassa, e comunque non prima ...

Advertising

BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH Il Consiglio federale revoca dal 17.2. quasi tutte le misure. Restano in vigore soltanto… - Gazzettino : Isolamento per i positivi, stop anche in Italia come in Gran Bretagna? Le ipotesi degli esperti (e cosa aspettarsi… - BeatriceChiodi : @ErmeneGildass Davvero, anche solo per il fatto che sull’onda di Calma ha dovuto sfruttare il tema bullismo/isolamento - gian20205 : Uk dove sono 6 mesi che il virus viene considerato un raffreddore , con restrizioni quasi inesistenti fini ad ora ,… - dino_andreani : RT @LUZrossonero: In UK niente mascherine, niente green pass, niente più isolamento per i positivi, da noi la gente gira con la mascherina… -