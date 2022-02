Ilary Blasi e Francesco Totti, una storia d'amore lunga 20 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quest'anno avrebbero dovuto tagliare il traguardo dei 20 anni d'amore, eppure sembra che Ilary Blasi e Francesco Totti siano a un passo dalla separazione. I nostri Branangelina, coppia... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quest'anno avrebbero dovuto tagliare il traguardo dei 20d', eppure sembra chesiano a un passo dalla separazione. I nostri Branangelina, coppia...

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - sandrinaadmni : No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le… - lindawhippet : RT @M49liberorso: Tutti a twittare sulla crisi fra Totti e Ilary Blasi, siete delle Iene - SZappaterreni : @Iperborea_ Totti ti prego almeno tu riconquistala ti prego per me la tua Ilary Blasi non fare quello che ho fatto… - LupacchiottaTit : Totti e Ilary Blasi in crisi: imminente l’annuncio della separazione 21-02-2022 19:06 ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fran… -