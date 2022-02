Green pass e stop 31 marzo, emendamento Lega divide maggioranza (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tensione in commissione Affari sociali alla Camera sull’esame del decreto Covid. La Lega, a quanto viene riferito, prima si è smarcata dalla maggioranza votando un emendamento di Fdi e Alternativa sulla ‘discriminazione’ tra studenti vaccinati e non, poi ha chiesto di mettere in votazione i propri emendamenti anche se con parere contrario del governo. Tra questi anche un emendamento per lo stop al Super Green pass il 31 marzo, allo scadere dello stato di emergenza. Fino a questo momento nessuno degli emendamenti, si riferisce, è passato. L’emendamento della Lega per lo stop al Super Green pass al 31 marzo, è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tensione in commissione Affari sociali alla Camera sull’esame del decreto Covid. La, a quanto viene riferito, prima si è smarcata dallavotando undi Fdi e Alternativa sulla ‘discriminazione’ tra studenti vaccinati e non, poi ha chiesto di mettere in votazione i propri emendamenti anche se con parere contrario del governo. Tra questi anche unper loal Superil 31, allo scadere dello stato di emergenza. Fino a questo momento nessuno degli emendamenti, si riferisce, èato. L’dellaper loal Superal 31, è stato ...

VittorioSgarbi : Il ministro della Salute Speranza: 'Strumenti come il Green Pass e le protezioni individuali vanno conservati'. Sì,… - borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - VittorioSgarbi : “Green Pass”: Non fare lavorare le persone è antidemocratico e fascista! (Cartabianca, Rai 3,15/02/2022)… - scarpettavenere : RT @borghi_claudio: Sono in ospedale e non alla Camera ma SMENTISCO le agenzie che hanno indicato come bocciato l'emendamento per l'abolizi… - NandoBocchetti : basta green pass. basta. chi ancora lo vuole è un fascio-comunista. #greenpass -