Gran Bretagna libera | cadono le ultime restrizioni Johnson | «Impariamo a vivere con il Covid»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Borisoggi annuncia il piano per la revoca di tutte leantiin, compreso l’isolamento per i positivi. Il premier britannico, che interverrà ai Comuni dopo una riunione con il governo, ha detto che la fine dellefarà tornare la libertà per i cittadini e «segnerà un momento di orgoglio mentrecon il». Nel Regno Unito l’allentamento delle misure con la revoca del Green pass e dell’uso delle mascherine è già scattato a metà gennaio., il piano diIl piano, ha anticipato ancorain una dichiarazione diffusa da Downing Street, permetterà alla società britannica di ...

Advertising

LaStampa : Covid, in Gran Bretagna fine alle restrizioni: non si isolano più neanche i contagiati. L’Australia riapre le front… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Agenzia_Italia : Il Regno Unito abbandona tutte le restrizioni, oggi l'annuncio di Johnson - NardiLuisa : Che bello guardare alla Gran Bretagna che toglie tutte le restrizioni. Noi manteniamo viva #Speranza (e subiamo la… - carpiko : RT @Corriere: ?? Stasera l'annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna

La decisione delladi eliminare l'obbligo di isolamento per i positivi al covid potrebbe essere presa anche in Italia. Ma solo quando la curva epidemica sarà bassa, e comunque non prima dell'estate. ...... ma ha invitato a non abbandonare le restrizioni come le mascherine al chiuso e l'isolamento dei positivi (quest'ultima decisa in). Va fatta 'attenzione - ha sottolineato - a non ...(Lapresse) La Gran Bretagna fa un altro passo verso il ritorno alla normalità. Oggi il premier Boris Johnson annuncerà la fine di tutte le restrizioni legali ...Pétain, Laval, Darlan, La Rochelle, Céline, Brasillach, Deloncle, Doriot … Basta pronunciare questi nomi per riandare con la memoria al complesso, vasto e variegato mondo del Collaborazionismo frances ...