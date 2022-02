Giacomo Tranchida | sindaco di Trapani contro Màkari | la serie tv con Claudio Gioè in onda su Rai 1

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre la secstagione della fortunatatv investigativavolge al termine, scoppia la polemica sui social a causa di alcune scelte fatte dagli autori della fiction insu Rai1. A dare voce a queste critiche è ildella città di, che si è preso un attimo per commentare sui social alcune delle dichiarazioni fatte dai personaggi, che a suo avviso dipingono il territorio come culla di mafiosi, dimenticando – sempre secondo il suo punto di vista – che i cittadini hanno anche lottatoil fenomeno diffuso nella regione. Lo sfogodeldiLa fortunatatv ...

Advertising

Tp24it : Assistenti agli alunni disabili e lavori pubblici a Trapani. Parla il Sindaco Giacomo Tranchida… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Tranchida

Dei lavori in Via Fardella abbiamo parlato con il Sindacoin un'intervista che potete leggere cliccando qui. - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Native - ...Presenti il sindaco,, e un centinaio di persone tra il pubblico, la presentazione del libro dal titolo 'La regina di Kabul. Storie dall'Afghanistan di Emergency' è stata dedicata ...Mentre la seconda stagione della fortunata serie tv investigativa Màkari volge al termine, scoppia la polemica sui social a causa di alcune scelte fatte dagli autori della fiction in onda su Rai1. A d ...Presenti il sindaco, Giacomo Tranchida, e un centinaio di persone tra il pubblico, la presentazione del libro dal titolo ‘La regina di Kabul. Storie dall’Afghanistan di Emergency’ è stata dedicata per ...