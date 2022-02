GF Vip, l’ira Ricciarelli si abbatte su Belli: “Ti do una sberla, ti faccio un c..” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il durissimo faccia a faccia tra i due Vipponi voluto da Alfonso Signorini: l’uragano Katia ha travolto l’ex concorrente L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) Il durissimo faccia a faccia tra i due Vipponi voluto da Alfonso Signorini: l’uragano Katia ha travolto l’ex concorrente L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip, l`ira Ricciarelli si abbatte su Belli: `Ti do una sberla, ti faccio un c..` #alexbelli #KatiaRicciarelli - ilgiornale : Una frase infelice di Miriana Trevisan al Grande fratello vip ha scatenato l'ira del web. Molti ora chiedono provve… - Pippero_vip : @simonesandri Su questo sono d'accordo. Solo una flag per un colpo in ritardo, poi l'ira diddio :) -