(Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo l'attrice, la messa in onda del video in questione potrebbe turbare il pubblico più tradizionalista e poco abituato ad atteggiamenti simili. Frasi che qualcuno ha ritenuto inopportune e retrograde. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

iolucetutenebre : RT @Larisa78799547: E comunque Nathaly Caldonazzo aveva ragione anche su Davide! #Gfvip - infoitcultura : Gf, Nathaly Caldonazzo sul bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran: “È deviante” - zazoomblog : Gf Nathaly Caldonazzo sul bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran: “È deviante” - #Nathaly #Caldonazzo #bacio #Soleil - infoitcultura : Gf Vip 6 Nathaly Caldonazzo contro il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge - luigirossini623 : RT @Chia2741: Nathaly Caldonazzo concorrente più cattiva e porta zizzania di tutte le edizioni. Che schifo!!! #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

Grande Fratello Vip,contro il bacio di Delia e Soleil: "Spero non lo faranno vedere, non è normale" A commentare il bacio tra le due donne, c'è stata ancheche ...Al televoto: Alessandro Basciano , Barù, Kabir Bedi eGF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil triangolo "selvaggio". Questa sera nuovo eliminato. La festa Jungle del week end ha scaldato gli animi... in tutti isensi. Questa ...Delia Duran e l'avvertimento di Nathaly Caldonazzo al GF Vip: "Aspettati critiche" Il bacio saffico tra Delia Duran e Soileil Sorge al Grande Fratello Vip ...