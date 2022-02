“È inaccettabile”. Massimo Galli, critiche dopo l’ultima scelta: “O tutti o nessuno” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Massimo Galli, il suo parere su Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia che si terranno a Roma. Si disputeranno nel mese di maggio nella Capitale gli Intrnazionali di tennis, ma sulla questione si esprime il già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Nel corso di una lunga iintervista rilasciata ad Adnkronos Salute, queste le sue parole. “Ritengo sia inaccettabile” perché “il nostro Paese cos’è? Il ventre molle che dice ‘prego accomodati’? Non va bene”. Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, all’Adnkronos Salute risponde così alla domanda sull’eventuale presenza di Djokovic al Foro Italico. Il numero 1 del tennis mondiale, come è noto, ha detto no al vaccino covid e recentemente è stato espulso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022), il suo parere su Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia che si terranno a Roma. Si disputeranno nel mese di maggio nella Capitale gli Intrnazionali di tennis, ma sulla questione si esprime il già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Nel corso di una lunga iintervista rilasciata ad Adnkronos Salute, queste le sue parole. “Ritengo sia” perché “il nostro Paese cos’è? Il ventre molle che dice ‘prego accomodati’? Non va bene”., già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, all’Adnkronos Salute risponde così alla domanda sull’eventuale presenza di Djokovic al Foro Italico. Il numero 1 del tennis mondiale, come è noto, ha detto no al vaccino covid e recentemente è stato espulso ...

