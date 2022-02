Advertising

sportli26181512 : #Danjuma: “La Juve? Il sogno del Villarreal è vincere la Champions”: L'attaccante olandese alla vigilia della sfida… - gilnar76 : Danjuma sfida la Juve: «Il Villarreal può vincere. De Ligt? Dico questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, Danjuma provoca de Ligt: “Gli darò filo da torcere” ?? Scarica l… - junews24com : Danjuma sfida la Juve: «Il Villarreal può vincere. De Ligt? Dico questo» - - TUTTOJUVE_COM : QUI VILLARREAL - Danjuma: 'La Juve? Faremo quello che abbiamo sempre fatto. De Ligt? Grande difensore, gli darò fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Danjuma Juve

Stiamo parlando dell'olandese Arnaut, acquistato la scorsa estate per 25 milioni di euro e ... Sarà uno dei giocatori da guardare con più attenzione domani per ladi Allegri ...Anche in questo caso lainsegue con il 32% delle preferenze, mentre sulla 'X' (data a 3,10) è ...50), con la sorpresa Zakaria a 9,00; per il Villarreal largo invece all'olandese(3,00) e ...Il numero 7 della Juventus cerca la sua prima marcatura europea e farlo al Madrigal, magari spezzando lo 0-0 iniziale, è offerto a 6,50. Emery, con Gerard Moreno quasi out, punta invece su Arnaut ...Una maledizione da cancellare con un condottiero che sa come arrivare in fondo alla Champions League. La Juventus vola domani sera al Madrigal, ora ribattezzato Stadio della Ceramica, per sfidare ...